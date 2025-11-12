logo

Ноябрь стал показательным: украинцев предупредили о неизбежном аде от террора Путина
НОВОСТИ

Ноябрь стал показательным: украинцев предупредили о неизбежном аде от террора Путина

В первой декаде ноября кафиры осуществили 1 628 пусков дронов, из которых 323 (20%) попали в цель.

12 ноября 2025, 14:00
Ноябрь подтвердил, что российские оккупационные войска изменили тактику ракетного террора, делая ставку не только на дроны-камикадзе, но и на баллистические ракеты. Поэтому ракеты стратегической авиации отошли на второй план, сообщает группа "Информационное сопротивление".

За первую треть месяца Россия осуществила 1628 пусков дронов-камикадзе и приманок Shahed-136, "Гербер" и "Пародий", из которых 323 единицы (20%) достигли целей. Показатель успешных попаданий вырос по сравнению с октябрем с 18% до 20%.

Относительно баллистических ракет 9М723 ("Искандер-М") и KN-23, их использование активно растет: за первую неделю ноября противник применил 34 единицы этих ракет и 12 аэробалистических Х-47М2 "Кинжал". Использование других ракетных систем, в частности "Искандер-К", Х-101 и "Калибр", пока ограничено, хотя их запасы значительно больше. Баллистические ракеты стают главным инвентарем ракетного террора.

Ракеты 9М723 с начала вторжения эффективны из-за сложности перехвата (только ЗРК Patriot и SAMP/T способны сбивать их). Первоначальные запасы этих ракет были ограничены, но после 2022 года Россия нарастила производство до 2 единиц в сутки, а вместе с поставками северокорейских KN-23 создала надежное средство неотвратимого удара. Таким образом, именно 9М723 становятся лидерами среди ракет для террора, обогнав Х-55/101.

Как уже писали "Комментарии", коррупционные скандалы в тылу серьезно избивают по моральному положению украинских военных на передовой. Когда бойцы наблюдают, как ресурсы и средства армии исчезают вместо того, чтобы поддерживать их, это вызывает разочарование и чувство покинутости, рассказал руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.



