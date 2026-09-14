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Новый ультиматум Путина шокирует: в Кремле определили, без чего не завершится война

Народная депутат Скороход рассказала, какие требования завершения войны в Украине Путин изменил

14 сентября 2026, 19:51
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Кречмаровская Наталия

Условия завершения войны в Украине якобы ухудшились — российский лидер Владимир Путин передал Украине через спецпредставителей Трампа новые "пожелания".

Новый ультиматум Путина шокирует: в Кремле определили, без чего не завершится война

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход ранее говорила, что условия для Украины ухудшились. Пока она рассказала, что именно требует Кремль и почему спецпредставители Трампа уехали в Москву и Киев, понимая, что Украина не согласится на такие условия.

"Они (Кушнер и Уиткофф, — ред.) были шокированы, что они были совершенно недовольны приездом в Украину. Более того, они привезли еще более жесткие условия, чем были к, а именно требованиям изменений к Конституции Украины и признанию территорий конституционно", — рассказала народный депутат.

Затем она уточнила, что требование Путина – конституционно закрепить Донбасс и Крым за Россией, полностью – то есть признать их российскими. Нардепка объяснила, что эту информацию получила от американских друзей.

"Изменения в нашу Конституцию и признание этих территорий не оккупированы, а территорией РФ", — пояснила она.

Среди требований также остается вывод из Конституции статьи о вступлении в НАТО, вывод войск из Донбасса, уменьшение численности ВСУ.

Нардепка объяснила, что своим приездом спецпредставители Трампа преследовали интерес США. По ее словам, во время визита Ретклиффа в Москву речь шла о минимизации и даже полностью прекращении поддержки Украины. РФ не будет сотрудничать с Ираном.

"И исходя из этого, им нужна была картинка, что вот они пытаются принести мир. Они поехали туда, они приехали сюда — мира не получилось, те не хотят, этих не устраивают условия, они тоже не хотят. Тогда мы поднимаем руки и занимаемся своими проблемами. А войной в Украине пускай занимаются другие… Я считаю, что это была больше история для официального объяснения, почему США больше не даёт ракеты ППО, и для того, чтобы максимально отойти от вопроса Украины. Это моё мнение. Может быть, я ошибаюсь”, - подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие рычаги давления на Зеленского может применить Трамп.

 




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Источник: https://www.youtube.com/live/VbiAPa9169A
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