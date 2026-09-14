Новый ультиматум Путина шокирует: в Кремле определили, без чего не завершится война

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Кречмаровская Наталия
Условия завершения войны в Украине якобы ухудшились — российский лидер Владимир Путин передал Украине через спецпредставителей Трампа новые "пожелания".
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход ранее говорила, что условия для Украины ухудшились. Пока она рассказала, что именно требует Кремль и почему спецпредставители Трампа уехали в Москву и Киев, понимая, что Украина не согласится на такие условия.
Затем она уточнила, что требование Путина – конституционно закрепить Донбасс и Крым за Россией, полностью – то есть признать их российскими. Нардепка объяснила, что эту информацию получила от американских друзей.
Среди требований также остается вывод из Конституции статьи о вступлении в НАТО, вывод войск из Донбасса, уменьшение численности ВСУ.
Нардепка объяснила, что своим приездом спецпредставители Трампа преследовали интерес США. По ее словам, во время визита Ретклиффа в Москву речь шла о минимизации и даже полностью прекращении поддержки Украины. РФ не будет сотрудничать с Ираном.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие рычаги давления на Зеленского может применить Трамп.