Условия завершения войны в Украине якобы ухудшились — российский лидер Владимир Путин передал Украине через спецпредставителей Трампа новые "пожелания".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход ранее говорила, что условия для Украины ухудшились. Пока она рассказала, что именно требует Кремль и почему спецпредставители Трампа уехали в Москву и Киев, понимая, что Украина не согласится на такие условия.

"Они (Кушнер и Уиткофф, — ред.) были шокированы, что они были совершенно недовольны приездом в Украину. Более того, они привезли еще более жесткие условия, чем были к, а именно требованиям изменений к Конституции Украины и признанию территорий конституционно", — рассказала народный депутат.

Затем она уточнила, что требование Путина – конституционно закрепить Донбасс и Крым за Россией, полностью – то есть признать их российскими. Нардепка объяснила, что эту информацию получила от американских друзей.

"Изменения в нашу Конституцию и признание этих территорий не оккупированы, а территорией РФ", — пояснила она.

Среди требований также остается вывод из Конституции статьи о вступлении в НАТО, вывод войск из Донбасса, уменьшение численности ВСУ.

Нардепка объяснила, что своим приездом спецпредставители Трампа преследовали интерес США. По ее словам, во время визита Ретклиффа в Москву речь шла о минимизации и даже полностью прекращении поддержки Украины. РФ не будет сотрудничать с Ираном.

"И исходя из этого, им нужна была картинка, что вот они пытаются принести мир. Они поехали туда, они приехали сюда — мира не получилось, те не хотят, этих не устраивают условия, они тоже не хотят. Тогда мы поднимаем руки и занимаемся своими проблемами. А войной в Украине пускай занимаются другие… Я считаю, что это была больше история для официального объяснения, почему США больше не даёт ракеты ППО, и для того, чтобы максимально отойти от вопроса Украины. Это моё мнение. Может быть, я ошибаюсь”, - подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие рычаги давления на Зеленского может применить Трамп.



