Новый ракетный козырь Киева уже в бою: первые подробности удара баллистикой по РФ

Украина 1 октября заявила о первом применении отечественной баллистической ракеты FP-7 в боевых условиях. По информации The Wall Street Journal, удар был нанесен по российскому объекту на оккупированной территории Украины. Точные результаты атаки пока публично не раскрыты.

Баллистическая ракета. Фото: из открытых источников

Появление FP-7 может стать новым этапом развития украинской ракетной программы. Как отмечает WSJ, баллистические ракеты движутся по сложной высокоскоростной траектории и значительно труднее перехватываются. В случае FP-7 речь идет о дальности около 155 миль, высоте полета до 37 миль и боевой части массой примерно 440 фунтов.

Такое оружие способно расширить перечень целей, доступных для поражения. В частности, баллистические ракеты могут применяться против укрепленных объектов, бункеров и мостов, которым сложнее нанести существенный ущерб обычными дальнобойными беспилотниками.

Однако главным ограничением остается производство. Изготовление баллистических ракет требует сложных систем наведения и специальных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры при полете. По данным WSJ, украинская оборонная промышленность пока сталкивается с нехваткой финансов и производственных мощностей, что может ограничить объем выпуска FP-7.

При этом Украина уже нарастила возможности в других направлениях ракетного вооружения. В арсенале страны находятся собственные крылатые ракеты, включая "Нептун" и "Фламинго", а также широкий спектр ударных и разведывательных беспилотников.

На этом фоне первый боевой запуск FP-7 имеет значение не только как отдельная атака, но и как демонстрация расширения возможностей украинского ВПК. Насколько широко новое оружие сможет применяться на фронте и в ударах по российским объектам, будет зависеть прежде всего от темпов его производства и доступности необходимых ресурсов.

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