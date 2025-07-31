Новые показательные убийства: названы шокирующие последствия адского удара РФ по Киеву

В ночь с 30 на 31 июля 2025 года Россия осуществила масштабный ракетно - дроновый обстрел Украины, главной мишенью стал Киев. Президент Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram рассказал о последствиях атаки.

Фото: 24 Канал

"С ночи на местах российских ракетно - дроновых ударов работают наши спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы", — сообщил глава государства.

Он уточнил, что объектом поражения стали Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Николаевская области. Особенно пострадали жилые дома Киева – в одном из спальных районов полностью разрушен целый подъезд многоэтажки.

По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых шестилетний мальчик и его мама. Десятки людей получили ранения — всем оказывается медицинская помощь.



Владимир Зеленский также сообщил, что Россия нанесла удар, выпустив более 300 дронов и 8 ракет.

"Сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира. Новые показательные убийства", — подчеркнул он.

"Мир без сил невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", — добавил Зеленский.

Напомним, что, по сообщениям, больше всего разрушений Киева повлекли за собой обстрелы в Святошинском и Соломенском районах города.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения между США и Южной Кореей, предусматривающим установление тарифа в 15% на корейский импорт. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social.