Верховная Рада пока не рассматривает законопроекты о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Также в ближайшее время менять нижний возрастной предел призыва не планируют. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью Новости.LIVE. По словам парламентария, идея ввести мобилизацию женщин не обсуждается ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.

Фото: из открытых источников

"Ни снижение возраста ниже 25 лет, ни мобилизации женщин не планируют", — отметил Вениславский.

В то же время, в перспективе народные депутаты могут вернуться к вопросу предельного возраста пребывания на военной службе. В частности, обсуждается возможность снижения верхнего возрастного рубежа с нынешних 60 лет до 55 или даже 50 лет. Однако, как подчеркнул парламентарий, пока нет ни официальных решений, ни зарегистрированных законопроектов по таким изменениям.

Отдельные изменения могут затронуть бронирование работников предприятий. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявлял о намерении правительства пересмотреть критерии предоставления компаниям статуса критически важных, в частности, четче разграничить этот статус и экономические показатели предприятий.

Также рассматривается ограничение максимального уровня бронирования даже в некоторых отраслях. В то же время компании, которым для бесперебойной работы необходимо сохранить большее количество работников, смогут обратиться в Координационный центр.

По словам Корецкого, полное бронирование без исключений создает неравенство между остающимися в тылу работниками и военнослужащими, а также может способствовать злоупотреблениям. Правительство намерено пересмотреть правила, чтобы предотвратить случаи, когда предприятия создают преимущественно ради получения бронирования от мобилизации.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может использовать мирные переговоры для политической поддержки Дональда Трампа, не намереваясь прекращать войну против Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий.