Новые границы областей вместо уступок Донбассу: эксперт предупредил о новом жестком требовании Трампа



















Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты, чтобы обсудить активизацию дипломатических усилий и возможные шаги к завершению войны с Россией. Однако ждать скорого прорыва пока не стоит. Политолог Игорь Рейтерович сомневается , что у администрации президента США Дональда Трампа пока есть четкая стратегия, которая позволит достичь реального прогресса в переговорах.

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Оценивая перспективы этих контактов, Рейтерович призвал не возлагать на них чрезмерные надежды. По его мнению, ключевой вопрос состоит в том, готов ли Вашингтон оказывать системное давление на Москву, чтобы заставить Кремль двигаться к реальному завершению войны.

"Я бы пока не возлагал супер больших каких-то надежд на то, что произойдет в Соединенных Штатах. Почему? Потому что пока не видно, что у Трампа есть какой-то системный подход к этой проблеме, он готов главное давить на Российскую Федерацию", — заявил политолог.

В то же время, Рейтерович обратил внимание на возможное участие во встречах представителей европейских стран. По его словам, к переговорному процессу могут присоединиться советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Эксперт считает это положительным сигналом для Украины, поскольку присутствие европейских партнеров может иметь значение для обсуждения дальнейших шагов.

Отдельно политолог прокомментировал слухи о возможном обсуждении изменения административных границ украинских областей в контексте российских требований по Донбассу. Речь идет о предположении, что такой вариант может рассматриваться как один из способов поиска договоренностей с Кремлем. Однако подтверждений, что эта идея действительно является частью переговорной повестки дня, эксперт не привел.

"К таким слухам есть смысл прислушиваться, поскольку информация выглядит не только неожиданной — такие разговоры раньше ходили в нашем политикуме", — отметил Рейтерович.

В то же время он подчеркнул, что пока сложно оценить, насколько подобный сценарий реалистичен.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о почти полном невыполнении городскими властями Киева необходимых шагов в рамках планов устойчивости. На фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре глава государства подчеркнул, что задержки с подготовкой регионов к зиме недопустимы.