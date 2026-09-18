Новое обещание Трампа по окончании войны создаст невиданную угрозу для Украины: эксперт шокировал заявлением



















Заявления президента США Дональда Трампа о возможности завершения войны России против Украины в ближайшее время пока не означают, что стороны уже приблизились к реальному соглашению. В то же время Вашингтон получает новые инструменты экономического давления на Москву, которые могут повлиять на переговорный процесс, заявил политолог Валерий Клочок.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп заявил, что российско-украинская война остается одним из самых сложных конфликтов, урегулированием которых он занимался, однако выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты. Конкретные сроки и механизм возможного урегулирования он не назвал.

По словам Клочко, пока такие заявления следует воспринимать осторожно.

"Это пока завышенные ожидания. Говорят о том, что можно достичь договоренностей по энергетической инфраструктуре, больницам, другим гражданским объектам. Однако такие разговоры пока ведутся, конкретных решений нет", — отметил политолог.

Клочок не исключает, что нынешняя активизация заявлений может являться сигналом подготовки нового переговорного этапа.

"Это может определенным образом свидетельствовать о том, что переговоры будут", — подчеркнул эксперт.

Дополнительным фактором становится усиление санкционного давления. Палата представителей США приняла законопроект, который, в частности, предусматривает возможность введения тарифов до 100% в отношении стран, продолжающих покупать российские энергоносители. Кремль уже заявил, что новые санкции якобы усложнят поиск мирного решения.

"Это все означает, что можно давить на Россию, но пока не очень торопятся", — подытожил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что проект государственного бюджета Украины на 2027 год содержит серьезные риски из-за значительного разрыва между доходами и расходами и зависимости государственных финансов от международной помощи.