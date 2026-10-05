Новая война в Украине в разы превзойдет агрессию Путина: эксперт дал крайне тревожный прогноз



















В Украине постепенно формируется электоральный запрос на политические силы, которые будут выступать за скорейшее завершение войны и компромиссы с Россией. Политики уже пытаются занять эту нишу, а на предстоящих выборах она может стать одним из главных объектов борьбы. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

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Он обратил внимание на активизацию отдельных политиков, которые все чаще говорят о компромиссах, переговорах и необходимости изменить подход Украины к войне.

По словам Денисенко, такая активность связана не только с текущей политикой, но и подготовкой к предстоящей борьбе за избирателей.

"Если в обществе есть запрос, значит, в принципе, будет война за этот электорат. Будет война за то, кто станет лидером этой примирительной части украинского общества", — заявил эксперт.

Он прогнозирует, что этот сегмент избирателей никуда не исчезнет даже после боевых действий. Напротив, политические силы могут попытаться объединить вокруг него свои проекты.

Денисенко отметил, что уже сейчас появляются разговоры об условной "партии уклонянтов" или "партии капитулянтов". По его мнению, впоследствии такая политическая ниша может оформиться в парламентскую фракцию или даже несколько партий.

"Мы будем это переживать еще достаточно долго. То есть эта условная партия в парламенте, фракция имени Гончаренко, Гетьманцева, Терехова, там еще кого-то, возможно, — это то, к чему уже нужно просто понимать, что оно таки нас ожидает", — сказал он.

Эксперт также отметил, что в обществе существует значительная часть уставших от войны людей, которые будут искать политического представителя своих настроений. Именно за этот электорат, по его мнению, в ближайшие годы развернется серьезная борьба.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия сохраняет планы по наступлению на Запорожье, однако в ближайшие месяцы оккупационная армия, вероятно, не будет пытаться брать город масштабным штурмом.