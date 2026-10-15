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Новая угроза с воздуха: расследователи обнаружили мощную базу оккупантов под запуск новейших «Герань-5»

8 пусковых площадок и десятки мест подготовки: как выглядит секретный российский дронопорт «Миллерово»

15 октября 2026, 10:13
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Недилько Ксения

Российская Федерация в рекордно короткие сроки всего за один месяц построила новый специализированный дронопорт "Миллерово" с целью существенного наращивания интенсивности воздушных ударов по территории Украины. Об этом сообщили аналитики и OSINT-расследователи, зафиксировавшие появление нового милитарного объекта с помощью спутниковых снимков и разведки на основе открытых данных.

Новая угроза с воздуха: расследователи обнаружили мощную базу оккупантов под запуск новейших «Герань-5»

Герань-5. Иллюстративное фото

Сооруженная военная база рассчитана на обслуживание и массированный выпуск новейших модификаций дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Враг стремится максимально автоматизировать и ускорить процесс подготовки воздушных приступов.

Новая угроза с воздуха: расследователи обнаружили мощную базу оккупантов под запуск новейших «Герань-5» - фото 2
Новая угроза с воздуха: расследователи обнаружили мощную базу оккупантов под запуск новейших «Герань-5» - фото 2

"Там находится 8 мест под пусковые установки, — отмечают эксперты-осинтеры, детализируя внутреннюю инфраструктуру и высокую пропускную способность нового военного узла, — и 32 места подготовки БПЛА к пуску".

По оценкам специалистов, создание такого автономного комплекса в непосредственной близости от украинских границ свидетельствует о намерениях Кремля не просто продолжать, а радикально масштабировать практику ежедневного воздушного террора. Главным предназначением объекта "Миллерово" является обеспечение бесперебойного выпуска разведывательно-ударных дронов типа "Герань-5". Обновленная инфраструктура позволяет захватчикам одновременно готовить к взлету десятки смертоносных аппаратов, что создает дополнительную серьезную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны во время комбинированных атак.

"Герань-5" — новая российская модификация дальнобойных ударных беспилотников, разработанная для истощения украинской системы противовоздушной обороны из-за масштабирования воздушных атак. Особенностью серии является интеграция навигационных систем для координации комбинированных налетов вместе с дронами-имитаторами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чем опасно для Украины отключение Старлинка.



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