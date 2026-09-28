Новая тактика ударов Путина станет страшным хаосом для Украины: эксперт шокировал перспективами



















Россия расширяет перечень целей при ударах по Украине, уделяя все больше внимания цифровой инфраструктуре. В частности, под атакой оказываются дата-центры и объекты, относящиеся к работе интернета. Политический эксперт Андрей Городницкий считает , что такая тактика может быть частью подготовки РФ к новой зимней кампании.

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По его словам, российская сторона сейчас накапливает больше средств поражения, чем использует напрямую, а возможностей для массированных атак у нее становится больше.

"Они действительно с каждым днем имеют больше возможностей для того, чтобы наносить те или иные удары. И фактически они сейчас накапливают больше возможностей для зимы, чем то, что они сейчас применяют. Потому что сейчас не летит такое большое количество, но в связи с тем, что у нас нет максимального количества средств для того, чтобы отбить эти атаки, мы очень часто видим прилеты", — сказал он.

Отдельно эксперт прокомментировал удары по дата-центрам. По его словам, специалисты ожидали появления такой угрозы еще раньше, поэтому часть важной инфраструктуры уже перенесли или продублировали в других средах.

В то же время Городницкий подчеркивает, что Россия все меньше пытается скрывать характер своих атак по гражданской инфраструктуре.

"Если раньше они пытались скрывать то, что они избивают по гражданским объектам, то сейчас они вообще не скрывают. Они рассказывают о том, что это наши целевые объекты, которые фактически будут уничтожены каким-либо образом. Это бизнесы, рынки, дата-центры, заправки", — сказал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейское финансирование закупки украинского вооружения может создать серьезные трудности для отечественного производства беспилотников. Речь идет о требовании, согласно которому доля китайских компонентов в себестоимости продукции не должна превышать 35%. На потенциальные последствия такого подхода обратил внимание директор по развитию оборонного предприятия и офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.