Новая эскалация под прикрытием переговоров: Россия готовит Украине в ноябре

В ноябре должен начаться новый переговорный трек по завершению войны. Однако параллельно с этим может быть значительная эскалация.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Украинская и американская сторона еще в начале президентства Дональда Трампа настаивала на прекращении огня. Однако позиция российской стороны – противоположная.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что РФ не соглашается на прекращение огня как первый шаг. Напротив, в Кремле не исключают мирных переговоров, в частности, чтобы договариваться с Трампом.

"Это главный интерес Путина. Но при этом Москва не соглашается на прекращение боевых действий. И это объясняется очень просто. Москва рассматривает активные военные действия, в том числе и воздушные атаки и по Киеву, и по другим городам и регионам Украины, как инструмент давления. Давление и на нас в первую очередь, и в определенной степени на наших западных партнеров, в том числе даже и на американцев. Потому что американцам нужно демонстрировать доминирование России. Вот в чем смысл”, – объяснил эксперт.

По его словам, о прекращении боевых действий во время мирных переговоров говорить пока не приходится.

Вопрос, как отметил политолог, и сколь длительными будут переговоры.

"Не будет ли это просто имитация мирных переговоров. Здесь тоже есть вопросы. Но, к сожалению, параллельно будет происходить эскалация военных действий со стороны России, в том числе и продолжение воздушных атак и по Киеву, и по другим городам, регионам Украины", — резюмировал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая фраза Зеленского остановила переговоры. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что во время тайных переговоров президент Украины обозвал Путина в своем сообщении и переговоры прекратились. Хотя, отметил политик, тогда обсуждали нормальные условия для Украины.