Новая эскалация под прикрытием переговоров: Россия готовит Украине в ноябре

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Кречмаровская Наталия
В ноябре должен начаться новый переговорный трек по завершению войны. Однако параллельно с этим может быть значительная эскалация.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Украинская и американская сторона еще в начале президентства Дональда Трампа настаивала на прекращении огня. Однако позиция российской стороны – противоположная.
Политолог Владимир Фесенко отметил, что РФ не соглашается на прекращение огня как первый шаг. Напротив, в Кремле не исключают мирных переговоров, в частности, чтобы договариваться с Трампом.
По его словам, о прекращении боевых действий во время мирных переговоров говорить пока не приходится.
Вопрос, как отметил политолог, и сколь длительными будут переговоры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какая фраза Зеленского остановила переговоры. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что во время тайных переговоров президент Украины обозвал Путина в своем сообщении и переговоры прекратились. Хотя, отметил политик, тогда обсуждали нормальные условия для Украины.