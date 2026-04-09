Россия вряд ли сможет реализовать план создания "буферной зоны" в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Такое мнение в эфире телеканала "Киев24" высказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что для успешного выполнения такой задачи необходима значительная военная группировка, чего в Приднестровье, по его мнению, нет. По словам Грабского, для создания "буферной зоны" нужны большие силы, способные совершить эффективную операцию. В то же время он сомневается, что находящиеся в Приднестровье военные могут представлять серьезную угрозу.

"Сейчас на территории Приднестровья расположены от 1,5 до 3 тысяч военных, но могут ли они реализовать такие амбициозные планы? Это вызывает большие сомнения", — отметил Грабский.

Он также подчеркнул, что для успешного осуществления такой операции придется вступить в боевые действия с подразделениями Сил обороны Украины, что потребует значительных материальных затрат. Приднестровье, по его словам, не имеет достаточных ресурсов для осуществления таких планов, и никакие серьезные подразделения не были переброшены на эту территорию за последние 12 лет войны.

Со своей стороны, российские захватчики все еще пытаются продвигаться на востоке Украины, в частности, в Донецкой области, в частности, в Покровской городской общине. Село Гришино, северо-западнее Покровска, находится под контролем российских войск.

Россия также неоднократно изменяет свои стратегии и сроки выполнения разных планов. Одним из новых направлений стало создание буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья. Однако, по оценкам экспертов, эти планы выглядят нереалистичными, учитывая слабость военной инфраструктуры и ограниченные ресурсы в этом регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что по состоянию на апрель 2026 года Норвегия не передала Украине ни одного истребителя F-16, несмотря на обещания о поставках. Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик подтвердил отсутствие поставок, что стало неожиданностью, учитывая предварительные заявления бывшего министра обороны Бьорна Арильда Грама, который еще в январе 2025 года уверял, что первый самолет F-16 будет предоставлен Украине согласно плану.