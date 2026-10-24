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Нокаут за 2500 километров: украинские дроны подожгли стратегический химический гигант РФ

Российское ПВО бессильно: Силы обороны поразили завод «Омский каучук», обеспечивающий промышленность агрессора - в Сибири полыхает масштабный пожар

24 октября 2026, 18:52
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Кравцев Сергей

Вечером 24 октября российская глубокая тыловая инфраструктура оказалась под очередным сокрушительным ударом. В Сибири, в городе Омске, прогремели мощные взрывы, после чего в небе взвился огромный столб огня и дыма. Очевидцы и профильные Telegram-каналы, включая Exilenova+, массово сообщают о подлете украинских ударных беспилотников, которые преодолели рекордное расстояние – более 2500 километров от границы с Украиной.

Нокаут за 2500 километров: украинские дроны подожгли стратегический химический гигант РФ

Удар по химзаводу в Омске. Фото: из открытых источников

Главным эпицентром поражения стало предприятие "Омский каучук" — один из флагманов российской нефтехимической отрасли. В результате точечного попадания на территории промзоны вспыхнул масштабный пожар. Местные власти уже были вынуждены официально расписаться в бессилии, признав факт воздушной атаки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил, что вражеские БПЛА смогли беспрепятственно долететь до северного промышленного узла миллионника. По его словам, на месте происшествия уже работают экстренные службы, однако чиновник традиционно умалчивает реальные масштабы разрушений и количество пропущенных ударов.

Завод "Омский каучук", входящий в структуру ГК "Титан", работает еще с 1962 года и является ключевым звеном военной и гражданской промышленности РФ. Предприятие специализируется на выпуске синтетического каучука, фенола, ацетона и компонентов для автотоплива. Потеря или остановка мощностей этого гиганта наносит существенный урон логистике и снабжению сырьем российской индустрии, делая эту атаку одной из самых успешных дальнобойных операций украинских сил.

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