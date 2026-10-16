Ночной террор Умани: оккупанты ударили по домам, из-под завалов достали мужчину

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Недилько Ксения
Ночью российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Черкасскую область, под ударом оказался город Умань. По официальным данным, в результате вражеских обстрелов ранения разной степени тяжести получили пятеро мирных жителей. Боевая работа спасательных служб продолжалась на нескольких объектах города, где из-за попадания возникли значительные возгорания и разрушения.
Спасательная операция в Умани, фото: ГСЧС Украины
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зафиксировала серьезные повреждения жилищного сектора и гражданских объектов.
Наиболее критическая ситуация сложилась в одном из жилых комплексов города, где произошло прямое попадание в административное сооружение.
Последним центром возгорания стала открытая территория местного торгового предприятия, где также оперативно работали пожарные. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС, по состоянию на утро все три пожара в городе были полностью ликвидированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация в рекордно короткие сроки, всего за один месяц, построила новый специализированный дронопорт "Миллерово" с целью существенного наращивания интенсивности воздушных ударов по территории Украины. Об этом сообщили аналитики и OSINT-расследователи, зафиксировавшие появление нового милитарного объекта с помощью спутниковых снимков и разведки на основе открытых данных.