Ночной террор Умани: оккупанты ударили по домам, из-под завалов достали мужчину

Ночью российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Черкасскую область, под ударом оказался город Умань. По официальным данным, в результате вражеских обстрелов ранения разной степени тяжести получили пятеро мирных жителей. Боевая работа спасательных служб продолжалась на нескольких объектах города, где из-за попадания возникли значительные возгорания и разрушения.

Спасательная операция в Умани, фото: ГСЧС Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зафиксировала серьезные повреждения жилищного сектора и гражданских объектов.

"Вражеская атака повлекла за собой масштабные пожары на трех различных локациях в Умани. В частности, на первом объекте огонь охватил балкон на втором этаже десятиэтажного жилого дома, а также уничтожил припаркованный рядом легковой автомобиль", — отмечают в спасательной службе.

Наиболее критическая ситуация сложилась в одном из жилых комплексов города, где произошло прямое попадание в административное сооружение.

"На второй локации в результате удара было полностью разрушено и подожжено здание охраны ЖК. Во время оперативного разбора завалов и бетонных конструкций, отмечают представители ГСЧС, чрезвычайники обнаружили живого мужчину, которого удалось успешно эвакуировать и передать медикам".

Последним центром возгорания стала открытая территория местного торгового предприятия, где также оперативно работали пожарные. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС, по состоянию на утро все три пожара в городе были полностью ликвидированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация в рекордно короткие сроки, всего за один месяц, построила новый специализированный дронопорт "Миллерово" с целью существенного наращивания интенсивности воздушных ударов по территории Украины. Об этом сообщили аналитики и OSINT-расследователи, зафиксировавшие появление нового милитарного объекта с помощью спутниковых снимков и разведки на основе открытых данных.