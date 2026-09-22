Ночная атака России потрясла несколько регионов Украины: есть погибшие, раненые и разрушения

Российские войска в ночь на 22 сентября атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Воздушная тревога одновременно охватила несколько регионов страны. В Днепропетровской области сообщалось о серии взрывов и ударах по промышленным объектам.

Удар по Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Около двух часов ночи Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистической угрозе. После сообщений о пусках ракет взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах области.

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, российские войска одновременно нанесли удары по предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. На одном из поврежденных объектов в Днепре под завалами могли оставаться люди.

Первоначально сообщалось о троих пострадавших, однако позже число жертв выросло. Ганжа сообщил о двух погибших и шести раненых. Двое пострадавших были госпитализированы, состояние 25-летнего мужчины оценивалось как тяжелое.

Удар пришелся и по Киеву. В Днепровском районе столицы в результате попадания в пятиэтажный жилой дом произошло возгорание в подвальном помещении и разрушение на первом этаже. Спасатели эвакуировали 15 человек. Четверо жителей получили травмы, троих из них госпитализировали.

Последствия атаки затронули и энергетическую инфраструктуру. В Черниговской области из-за повреждения энергообъекта в соседнем регионе без электроснабжения остались около 100 тысяч потребителей в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах.

Таким образом, ночь стала одной из самых тяжелых для нескольких регионов одновременно: удары пришлись как по промышленным объектам, так и по жилой инфраструктуре и энергетике.

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