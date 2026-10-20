Ночная атака на Сумы: российский беспилотник попал в многоэтажный дом, начался пожар

В ночь на 20 октября российские военные атаковали многоквартирный жилой дом в Заречном районе Сум с помощью беспилотника. После попадания в здании возник пожар. Информация о последствиях удара на момент публикации уточнялась.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

О происшествии сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар в социальных сетях. По его словам, попадание зафиксировали около 02:00.

"Сегодня около 2:00 зафиксировано попадание вражеского БПЛА в многоквартирный дом в Заречном районе нашего города. В результате удара возник пожар. На месте работают все соответствующие службы", — написал Кобзар.

После атаки к ликвидации последствий привлекли профильные службы. Специалистам предстоит оценить повреждения здания, установить масштаб разрушений и выяснить, есть ли пострадавшие среди жителей.

На момент опубликования сообщения официальная информация о количестве пострадавших, возможных погибших и степени повреждения дома отсутствовала. Данные о последствиях удара могут уточняться по мере завершения первоочередных работ на месте происшествия.

Ночная атака вновь поставила под угрозу безопасность жителей жилых кварталов Сум. Удары беспилотников по городской застройке создают дополнительные риски для гражданского населения, особенно в ночное время, когда люди находятся дома и могут не успеть своевременно отреагировать на угрозу.

Жителям следует ориентироваться на сообщения городской власти и экстренных служб, а во время воздушной тревоги находиться в укрытиях или соблюдать другие рекомендованные меры безопасности.

Обстоятельства попадания и окончательные последствия атаки пока не установлены. Дополнительная информация ожидается от местных властей и соответствующих служб.

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