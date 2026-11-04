Ночь взрывов и пожаров: Россия ударила по энергетике Украины, больше всего досталось трем областям

Российские войска в ночь на 4 ноября атаковали сразу несколько регионов Украины. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры на западе страны, а также промышленное предприятие в Днепре. В результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Одной из целей российских беспилотников стала Ровенская область. Около четырех часов утра жители Ровно услышали взрывы. В регионе работала противовоздушная оборона. Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что противник пытался поразить энергетическую инфраструктуру.

Последствия атаки зафиксировали в Ровенском районе: там вспыхнул пожар в частном жилом доме. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Данные о масштабах повреждений уточняются.

Не менее напряженной оказалась ситуация в Тернопольской области. В Тернопольском районе российские дроны попали в объект энергетической инфраструктуры. На месте происшествия развернули работу экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий удара и оценкой нанесенного ущерба.

Еще одной целью российских военных стал Днепр. Там удар пришелся по территории предприятия, после чего начался пожар. В результате атаки ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 57 лет. У пострадавших диагностировали осколочные ранения, обоих доставили в больницу. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Таким образом, ночная атака затронула как минимум три области Украины. Особенно тревожным остается прицельное воздействие на энергетическую инфраструктуру, которое происходит на фоне подготовки страны к зимнему периоду.

Читайте также на портале "Комментарии" — вражеский удар разрушил здание ТРЦ в Запорожье: что известно о погибших и раненых.



