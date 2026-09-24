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"Никакого прорыва для Украины": раскрыт опасный сигнал встречи Зеленского и Трампа

Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему после встречи Трампа и Зеленского не стоит говорить о прорыве в переговорах

24 сентября 2026, 12:50
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Клименко Елена








Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке носила скорее рабочий, чем прорывной характер. Одной из центральных тем стало возможное энергетическое перемирие с Россией, однако говорить о готовности Москвы к полному прекращению огня нет. Такую оценку встречи дал политолог Владимир Фесенко.

"Никакого прорыва для Украины": раскрыт опасный сигнал встречи Зеленского и Трампа

Фото: из открытых источников

По его словам, заявления о возможном завершении войны или полном перемирии до конца года следует рассматривать осторожно. По его мнению, сейчас переговорная активность больше касается отдельных направлений.

"Сейчас не столько речь идет о полном перемирии, сколько о попытке выйти на секторальные прекращения огня: энергетическое перемирие, перемирие на море, и это не гарантировано", — отметил Фесенко.

Отдельно эксперт обратил внимание на тему ударов по энергетическим объектам. Украина заявляет о готовности к такому перемирию только при условии взаимных шагов России. Киев также продолжает настаивать на усилении противовоздушной обороны и получении дополнительных ракет для Patriot.  

"Американцы заинтересованы в том, чтобы Украина прекратила удары по российским НПЗ. Но Зеленский дал понять: мы готовы это сделать, но если Россия сделает то же самое. То есть, здесь должна быть паритетность", — сказал политолог.

В то же время Фесенко не считает, что переговорный процесс уже приблизился к всеобъемлющему прекращению огня. Среди возможных направлений он называет энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море. Подобные предложения действительно обсуждаются между Украиной и США.

"Я не вижу никаких признаков подготовки к всеобъемлющему прекращению огня. Никаких признаков не вижу и никакой готовности России к этому", — подытожил Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские атаки по украинским городам остаются одной из главных составляющих воздушной кампании РФ. В то же время, Москва наращивает возможности для ударов на большее расстояние.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ATh8d3I_Ugg
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