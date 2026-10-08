"Никакого другого плана не существует": журналист раскрыл два страшных сценария конца войны для Украины

Дискуссии о том, на какие уступки Украине следует пойти ради завершения войны, бессмысленны, если Россия не готова к реальным договоренностям. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников.

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По его словам, украинское общество постоянно обсуждает условия потенциального мира: восстановление территориальной целостности, гарантии безопасности, возможное вступление в НАТО или территориальные уступки. В то же время, Портников отмечает, что главная проблема заключается не в украинских условиях, а в позиции самой России.

"Вы что, правда не можете понять, что россияне не собираются с нами разговаривать и договариваться ни о чем реальном – ну разве что о том, что поможет им зарабатывать деньги во время войны?", – отметил обозреватель.

Портников считает, что Москва использует переговорные процессы, прежде всего, как инструмент для дестабилизации Украины или затягивания времени. По его мнению, момент, когда с Россией можно было хотя бы временно договориться о серьезных вещах, уже истек.

В то же время, политический обозреватель поставил под сомнение сам характер дискуссий о возможных компромиссах. Он предположил, что часть людей таким образом пытается психологически вернуться к периоду, когда Россия создавала впечатление, что готова воспринимать Украину как сторону переговоров.

По мнению Портникова, фактически существуют только два возможных финала нынешней войны. Первый – истощение России и остановка боевых действий, что даст Украине время подготовиться к возможному новому вторжению. Второй – истощение Украины, ее исчезновение как государства и присоединение оккупированных территорий к Российской Федерации.

"Никакой реальности, кроме этих двух финалов, больше не существует. И все разговоры о другом – либо глупости, либо демагогии", – подчеркнул Портников.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что перспектив для дипломатического урегулирования войны России против Украины пока нет, однако Соединенные Штаты готовы присоединиться к возможному переговорному процессу.