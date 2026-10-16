Никаких перспектив нет: эксперт ошеломил заявлением о последствиях конфликта Зеленского и Трампа



















Лидеры стран Европейского Союза, по сообщениям западных медиа, планируют призвать президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную риторику по отношению к Дональду Трампу. Европейские партнеры опасаются, что дальнейшее обострение спора между Киевом и Вашингтоном может усугубить сотрудничество Украины с Соединенными Штатами. Политолог Валерий Клочок считает , что восстановить нормальные отношения будет непросто.

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По словам эксперта, европейские лидеры обеспокоены не только содержанием заявлений украинского президента, но и последствия конфликта для безопасности Украины. Американская помощь остается важной, тогда как возможности Европы полностью компенсировать ее сокращение пока ограничены.

Клочок отметил, что европейцы надеются снизить напряжение между двумя президентами, однако после новых резких заявлений Трампа перспективы такого сценария выглядят сомнительными.

"Европейские страны на сегодняшний день стремятся добиться того, чтобы отношения Зеленского и Трампа потеплели", — пояснил политолог.

В то же время, по его мнению, самих дипломатических призывов может быть недостаточно, чтобы вернуть отношения к прежнему положению. Публичная критика и взаимные обвинения уже превратились в отдельную проблему для международной поддержки Украины.

"Однако, мне кажется, это абсолютно уже бесперспективная идея", — так Клочок оценил попытки добиться быстрого потепления в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Для Украины ситуация осложняется тем, что у европейских государств нет возможности мгновенно взять на себя все функции Соединенных Штатов. Поэтому дипломатическое противостояние может иметь практические последствия для оборонной поддержки и переговорных позиций Киева.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп продолжает критиковать Владимира Зеленского, ставя под сомнение его готовность договариваться о завершении войны с Россией. Американский лидер также допустил заключение мирного соглашения без участия президента и вновь выступил за проведение выборов в Украине. Политолог Валерий Клочок считает, что обострение между Киевом и Вашингтоном может иметь негативные последствия для Украины.