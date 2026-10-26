logo

BTC/USD

80348

ETH/USD

2332.43

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ни разрушенного дома во время войны: в каком городе жилье не попало под удары РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Ни разрушенного дома во время войны: в каком городе жилье не попало под удары РФ

В Ивано-Франковске вражескими обстрелами поврежден один жилой дом

26 октября 2026, 12:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска не прекращают жестокую полномасштабную войну против Украины. Одним из средств давления и террора мирного населения эксперты называют вражеские дроновые и ракетные обстрелы тыловых населенных пунктов. Среди поврежденных и разрушенных объектов часто оказываются и жилые дома. Портал "Комментарии" узнал, сколько домов было повреждено и разрушено ударами РФ в Ивано-Франковске.

Ни разрушенного дома во время войны: в каком городе жилье не попало под удары РФ

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

В Ивано-Франковском городском совете сообщили, что по состоянию на 1 октября 2026 года жилые дома в Ивано-Франковске не были разрушены.

"В 2026 году в Ивано-Франковске был поврежден один многоквартирный жилой дом. В настоящее время работы по восстановлению данного дома завершены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы по данному дому выполнялись за счет бюджета городской территориальной громады, стоимость которых составляет: 798497 грн, восстановительные работы, а 200 тыс. грн — проектно-сметная документация.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько жилых домов было повреждено вражескими ударами в Житомире.

В Житомирском городском совете отметили, что полномасштабное военное вторжение России в Украину повлекло за собой значительные разрушения жилищного фонда города.

В результате обстрелов с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года были разрушены и повреждены жилые дома: объекты жилого фонда, разрушены 19 (два многоквартирных жилых дома и 17 частных жилых домов). За этот период также получили разную степень повреждения 275 многоквартирных и 310 частных домов, сообщили в городском совете.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости