Ни разрушенного дома во время войны: в каком городе жилье не попало под удары РФ

Российские войска не прекращают жестокую полномасштабную войну против Украины. Одним из средств давления и террора мирного населения эксперты называют вражеские дроновые и ракетные обстрелы тыловых населенных пунктов. Среди поврежденных и разрушенных объектов часто оказываются и жилые дома. Портал "Комментарии" узнал, сколько домов было повреждено и разрушено ударами РФ в Ивано-Франковске.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

В Ивано-Франковском городском совете сообщили, что по состоянию на 1 октября 2026 года жилые дома в Ивано-Франковске не были разрушены.

"В 2026 году в Ивано-Франковске был поврежден один многоквартирный жилой дом. В настоящее время работы по восстановлению данного дома завершены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы по данному дому выполнялись за счет бюджета городской территориальной громады, стоимость которых составляет: 798497 грн, восстановительные работы, а 200 тыс. грн — проектно-сметная документация.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько жилых домов было повреждено вражескими ударами в Житомире.

В Житомирском городском совете отметили, что полномасштабное военное вторжение России в Украину повлекло за собой значительные разрушения жилищного фонда города.

В результате обстрелов с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года были разрушены и повреждены жилые дома: объекты жилого фонда, разрушены 19 (два многоквартирных жилых дома и 17 частных жилых домов). За этот период также получили разную степень повреждения 275 многоквартирных и 310 частных домов, сообщили в городском совете.



