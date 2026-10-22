Ни о каком мире речь не идет: назван единый страх, который заставил Путина в панике пойти на переговоры



















Россия могла согласиться вернуться к переговорному процессу через сочетание военного, экономического и политического давления. В то же время, это еще не означает, что Владимир Путин действительно решил завершить войну против Украины. Такую оценку высказал журналист Виталий Портников, анализируя результаты встречи представителя президента США Стива Уиткоффа с российским руководством.

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По словам Портникова, готовность Москвы снова обсуждать переговоры может свидетельствовать об определенном смягчении ее прежней позиции. Ранее Россия потребовала, чтобы украинские войска покинули всю территорию Донецкой и Луганской областей, прежде чем начинать переговоры с Киевом. Теперь Кремль, по оценке журналиста, демонстрирует большую готовность к возобновлению контактов.

Одной из причин этого могли стать западные санкции и украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре.

"Если бы этих ударов не было, если бы Россия не пылала, вообще никаких разговоров даже не только о переговорах с нами, но даже о Виткоффе не было", — заявил Портников.

В то же время журналист предостерег от преждевременных выводов о намерениях Кремля. Россия может стремиться не к реальному миру, а к паузе, которая позволит ей избежать новых ограничений и выиграть время в сложный для администрации Дональда Трампа политический период.

Портников обратил внимание, что переговорная активность происходит на фоне продолжения российских атак по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. Это, по его мнению, подвергает сомнению утверждение о готовности Москвы немедленно остановить боевые действия.

"Мы видим, что Россия готова начать переговорный процесс снова. Но сколько раз Россия уже начинала такие переговорные процессы, которые ничем не заканчиваются", — подчеркнул журналист.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина рискует оказаться в ситуации, когда ее территории станут предметом договоренностей между крупными государствами без должного учета позиции Киева. Об этом заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя возможные сценарии завершения российско-украинской войны и роль европейских партнеров в переговорах.