Нейтральность Украины или дальнобойное оружие: какой главный камень преткновения переговоров

Заявление Алексея Гончаренко о переговорах и нейтральном статусе Украины вызвало целую бурю эмоций. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, чтобы разобраться в ситуации, начать нужно с того, что дискуссия о нейтральном статусе Украины идет с 1990 года. Правда, у нас все мыслят о нейтралитете слишком отвлеченно, забывая, что видов нейтралитета есть более одного.

По словам Вадим Денисенко, классический нейтралитет, когда государство юридически обязуется оставаться нейтральным в будущих войнах и не вступать в военные союзы – это единичные случаи. Здесь можно упомянуть Швейцарию или Туркменистан. Нейтральность Австрии закреплена международными договорами и гарантиями других государств. Есть еще условная нейтральность Индии или Ирана, когда государство не хочет быть частью блоков великих держав, но это не тождественно классическому нейтралитету. Вывод таков: нейтральность бывает разной и о формах этой нейтральности, если мы до этого дойдем, следует отдельно провести дискуссию.

Денисенко отмечает, что вопрос нейтралитета в нашем конкретном случае – это вопрос запрета на содержание тех или иных видов оружия, дальнобойные ракеты прежде всего. И это главный камень преткновения всех будущих переговоров. Не количество военнослужащих и не строчка в Конституции о нашем стремлении вступить в НАТО, а именно запрет на определенные виды оружия.

"Мы можем много говорить о переговорах, но реальность такова, что наш переговорный треугольник Украина-Россия-США зашел в абсолютный тупик по всем вопросам кроме обмена пленными. И, мне кажется, реанимировать его невозможно. Нам нужно думать о расширении круга переговорщиков. И расширение поля для переговоров", – отметил политолог.

Эксперт замечает, что не верится в поэтапность переговоров, мол, сначала договоримся о море, потом об энергетике и так далее. Это этакая ловушка Анкориджа. Ибо главное российское достижение Анкориджа – это переговоры можно вести в ходе боевых действий. То есть война войной, а переговоры переговорами. Поэтому нам нужно думать об изменении формата переговоров.

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