Неожиданный поворот: в какую страну вторжение отработали на учениях россияне

В Челябинской области на военных учениях "Центр-2026" российские подразделения отрабатывают не только отражение условной агрессии, но и создание "безопасной зоны на прилегающей территории". Об этом заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров доложил Владимиру Путину во время его визита на Чебаркульский полигон.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Маневры проходят с 28 сентября по 3 октября. По данным российских властей, в них задействованы около 47 тыс. военнослужащих, 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей и судов. Участие принимают военные контингенты Беларуси, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Таджикистана.

Официально Минобороны РФ заявляет, что учения направлены на отработку отражения агрессии на центральноазиатском направлении и обеспечение безопасности в Каспийском регионе.

Однако формулировки российского командования привлекли дополнительное внимание. Евкуров заявил, что после восстановления позиций войска перешли к наступательным действиям, целью которых он назвал освобождение захваченной территории и создание зоны безопасности на прилегающих территориях.

В Кремле утверждают, что в маневрах участвуют подразделения, которые не задействованы в войне против Украины. При этом Путин заявил, что задачи учений выполняются с учетом опыта боевых действий в Украине.

В рамках сценария четыре самолета дальней авиации нанесли удары по критическим объектам условного противника. Российская сторона не называет государство, которое изображает этот противник. В украинских публикациях в качестве возможного соответствия сценарию упоминается Казахстан — из-за его расположения, выхода к Каспийскому морю и близости к российскому Южному Уралу. Это является интерпретацией сценария, а не официальным заявлением Москвы о противнике.

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