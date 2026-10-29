Не стоит относиться серьезно: в Киеве жестко ответили Кремлю по приглашению Зеленского в Москву.

Кремль пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако всерьез воспринимать это предложение не стоит. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

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По словам главы МИД, именно личная встреча украинского и российского лидеров могла бы предоставить переговорному процессу новое содержание и качество. Он подчеркнул, что Зеленский готов обсуждать даже самые сложные и чувствительные вопросы, в том числе территориальный.

В то же время Сибига скептически оценил российское предложение провести переговоры в Москве.

"К этому не стоит относиться серьезно", — отметил министр, комментируя приглашение Кремля.

Он также пояснил, что украинская сторона не настаивает на конкретном месте для встречи президентов. В то же время, есть две локации, которые Киев не рассматривает.

"Нам безразлично. Главное, чтобы это не была Москва или Беларусь", — заявил Сибига.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что переговоры на самом высоком уровне могут способствовать достижению конкретных договоренностей и укреплению доверия между сторонами. Среди возможных практических результатов он назвал обмен военнопленными и возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщили Владимиру Путину, что Зеленский стремится провести с ним прямые переговоры. Такая встреча могла бы стать важным этапом дипломатических усилий, однако вопрос ее организации и места проведения остается открытым.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может сосредоточить зимнюю кампанию на усилении воздушных атак по украинской энергетике и экономике, а переговоры использовать параллельно для политического давления на Киев.