Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к взаимному энергетическому перемирию с Россией, но отметил необходимость защитить украинскую критическую инфраструктуру. Если США ожидают, что Украина не будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на атаки РФ, Вашингтон должен предоставить Киеву дополнительные противоракеты. Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за помощь и подчеркнул, что отношения между странами должны основываться на честности и прозрачности. По его словам, у Украины и США больше общих интересов, чем у Вашингтона и Москвы, поэтому сотрудничество между Киевом и американской стороной нужно продолжать.

Отдельно президент поднял вопрос российских атак на украинскую энергетику. Он заявил, что Украина поддерживает взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам, однако Россия продолжает атаковать украинскую газовую, электрическую и нефтяную инфраструктуру.

Зеленский подчеркнул: если Киев должен отказаться от ударов по российским НПЗ, тогда Украина должна получить средства для более эффективной защиты собственных энергообъектов.

"Не смогли Путина остановить — помогли Украине", — так президент сформулировал свою позицию по поводу роли Соединенных Штатов.

Портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа пытается склонить Украину к завершению войны на условиях, которые в Киеве могут расценивать как капитуляцию. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.