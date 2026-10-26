"Не могли представить нападение": Зеленского жестко разнесли неудобным вопросом из-за вторжения Путина



















Политолог Виктор Бобиренко подверг критике заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не мог представить полномасштабного нападения России в феврале 2022 года. В своем видеокомментарии на YouTube политолог назвал такую риторику политической манипуляцией и предположил, что они могут помочь властям избежать острых вопросов о подготовке страны к вторжению.

Фото: из открытых источников

По словам Бобиренко, многие украинцы действительно не верили, что Россия начнет полномасштабную войну. Однако, по его мнению, ситуация с руководством государства была другой, ведь Украина получала предупреждение об угрозе международных партнеров.

"И в этом большая, глубокая манипуляция как раз в том, что большинство украинцев действительно не могли представить", — заявил политолог, комментируя слова президента.

Бобиренко также поднял вопросы оборонной подготовки и решений, касающихся мостов и путей возможного продвижения российских войск. Он считает, что после войны общество должно получить ответы на то, как готовились к вторжению и почему отдельные объекты не были разрушены для сдерживания противника.

Отдельно политолог подверг критике идею, что договоренности с Москвой могут гарантировать длительный мир. По его убеждению, Украина должна опираться на сильные вооруженные силы и реальные оборонные возможности.

"Как только мы дадим слабину, они нападут снова", — заявил Бобиренко, объясняя свою позицию по поводу возможного прекращения боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Украина должна быть готова к тому, что российских баллистических ракет может оказаться больше, чем средств противовоздушной обороны для их перехвата. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.