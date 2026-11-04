Не деньги и не территории: дипломат ошарашил заявлением о страшной цели войны Путина в Украине



















Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сомневается , что войну против Украины Владимир Путин начал ради денег или возможности получить очередные экономические выгоды. По его мнению, мотивы российского диктатора более масштабны: он стремится восстановить имперское влияние Москвы и оставить собственный след в истории.

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Кулеба обратил внимание на требования России, изложенные в документе, переданном американской стороне в ноябре 2021 года. Тогда Кремль требовал фактически вернуть границы НАТО в 1997 году. Это означало бы пересмотр устройств безопасности всей Центральной Европы и отказ от последствий расширения Североатлантического союза после завершения холодной войны.

По мнению дипломата, это требование демонстрирует, на какой исторический период ориентируется Путин. Он стремится вернуть России влияние, которое Москва имела после второй мировой войны, когда Советский Союз контролировал значительную часть Европы.

"Я больше склоняюсь к тому, что он хотел бы все-таки войти в историю, как Сталин", — объяснил Кулеба.

Дипломат считает ошибочным подход, при котором действия российского президента пытаются объяснить исключительно стремлением к финансовой выгоде. По его словам, Путин уже находится на этапе, когда обычные экономические договоренности не способны изменить его стратегические цели.

"Мы не откупимся от него. И Европа от него не откупится", — подчеркнул бывший глава МИД.

Кулеба фактически предостерегает, что попытки удовлетворить отдельные требования Кремля не гарантируют прекращения агрессии. Если целью Путина является восстановление имперского влияния, то уступки могут лишь поощрить его выдвигать новые претензии к Украине и другим европейским государствам.

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