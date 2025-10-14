logo

НАТО откровенно демонстрирует свой страх перед Кремлем: шокирующее доказательство
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО откровенно демонстрирует свой страх перед Кремлем: шокирующее доказательство

Аналитик объяснил, как Россия может нанести удар по странам НАТО и какой ответ на это готовит Альянс.

14 октября 2025, 10:50
Клименко Елена

НАТО не будет реагировать на провокации со стороны Российской Федерации, пока на территорию стран-членов не будет нанесен прямой удар. Только в случае атаки, например, на Францию или Германию, следует ожидать жесткого ответа со стороны Альянса, заявил руководитель Центра стратегической аналитики и международных студий Западноукраинского национального университета Андрей Грубинко.

НАТО откровенно демонстрирует свой страх перед Кремлем: шокирующее доказательство

Фото: 24 Канал

По его словам, только очевидная угроза странам НАТО заставит Альянс перейти к решительным действиям.

Грубинко согласился с оценкой бывшего командующего войсками США в Европе Бена Годжеса, который отмечал: в случае агрессии РФ против Польши, Калининградский анклав будет уничтожен в первые часы военной операции.

Кроме того, эксперт обратил внимание на возможную эскалацию, которую может повлечь решение Дональда Трампа относительно передачи Украине дальнобойных ракет, таких как Tomahawk. В России такие ракеты часто рассматривают как потенциальные носители ядерного оружия, что создает дополнительное напряжение.

"Это может стать той точкой, которая значительно усугубит обострение ситуации", — отметил Грубинко.

В то же время он считает маловероятным вариант масштабного наступления России по суше на страны НАТО — для этого у РФ нет ни военных ресурсов, ни технических возможностей.

Реальным сценарием возможной атаки он считает воздушные удары по территории Альянса, в частности — авиационные обстрелы отдельных объектов.

Ранее Бен Годжес подчеркивал: в случае атаки на Польшу или другую страну НАТО ответ Запада будет мгновенным — с полным уничтожением российских военных объектов в Калининграде и, вероятно, в Севастополе.

Как уже писали "Комментарии", минувшей ночью Россия снова совершила массированную воздушную атаку на украинские города. Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру. Зафиксирован запуск 96 ударных дронов – большинство из них наши силы ПВО уничтожили, но, к сожалению, не все, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

 



