Наступление ВСУ заставило РФ срочно отводить войска по ключевому направлению: план Путина рушится

Украинские Силы обороны смогли остановить продвижение российских войск на отдельных участках Лиманского направления в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, российские подразделения сосредоточили атаки непосредственно на Лимане, а также севернее города – в направлении Колодцев. Однако добиться устойчивого закрепления на новых позициях им не удалось из-за контратак украинских военных.

Такая ситуация свидетельствует о продолжающихся встречных боях и попытках обеих сторон изменить положение на передовой. При этом остановка продвижения противника на отдельных участках не означает завершения боевых действий: обстановка в районе Лимана остается динамичной.

По оценкам экспертов, операция "Вивальди" позволила украинским силам перехватить инициативу на этом направлении, нанести российским войскам потери и осложнить их планы по дальнейшему наступлению. Среди потенциальных целей российского командования аналитики называют создание условий для окружения Славянско-Краматорской агломерации.

Сообщается, что в ходе операции украинские военные смогли освободить более 200 квадратных километров территории. Однако для оценки устойчивости достигнутых результатов необходимо учитывать не только площадь возвращенных земель, но и способность ВСУ удерживать позиции, обеспечивать снабжение подразделений и отражать новые атаки.

Важную роль в дальнейшем развитии событий сыграют особенности местности, доступные резервы и соотношение сил на конкретных участках фронта. Российские войска могут продолжить попытки наступления, тогда как украинская сторона будет стремиться закрепить достигнутые результаты и не допустить прорыва обороны.

Таким образом, ситуация на Лиманском направлении остается одним из важных эпизодов борьбы за позиции на севере Донецкой области. Операция "Вивальди" пока продолжается, а ее окончательные результаты и влияние на дальнейшие планы сторон еще предстоит оценить.

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