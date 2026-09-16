Наступление РФ на Славянск под угрозой: в США сообщили о важном успехе Украины

Украинская операция Vivaldi достигла оперативно значимой цели — нарушила российские планы по широкому окружению украинского "Крепостного пояса" с севера и юга. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По оценке экспертов, успехи украинских сил севернее Лимана сделали практически нереализуемым российский замысел по окружению укрепленных городов Донбасса с северного направления. Речь идет о плане, который изначально оценивался как крайне сложный.

Один из влиятельных российских военных блогеров согласился с оценкой ISW. По его словам, продвижение украинских сил севернее Лимана способно отложить дальнейшее наступление России на Славянск – город, который Москва рассматривает как одну из целей после захвата Лимана.

Российский блогер также предупредил об уязвимости северного фланга Южной группировки войск РФ, действующей юго-восточнее Лимана и восточнее Краматорска. Украинские силы получили возможности для контратак и ударов по российским коммуникациям.

Кроме того, российские источники признают проблемы с удержанием позиций. По их утверждениям, российские войска потеряли ряд позиций южнее Лимана и испытывают сложности с возвращением ранее утраченных участков непосредственно в городе.

Российские военные блогеры вновь обвинили командование в так называемых "красивых докладах" — преувеличенных сообщениях об успехах на передовой, которые могут искажать представление высшего командования о реальной ситуации.

ISW отмечает, что Россия при этом продолжает наступательные действия с юга и юго-запада "Крепостного пояса". Москва может стремиться либо перерезать украинские маршруты снабжения, либо сохранить информационный эффект от заявлений о продвижении в Донецкой области.

Однако украинская контратака, по оценке аналитиков, осложняет эту информационную стратегию.

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