Цели русских кафиров на фронте остаются практически неизменными. Враг продолжает пытаться реализовать две основные задачи, но его планы встречают решительное сопротивление,отметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, Силы обороны Украины эффективно сорвали попытки врага продвинуться по большинству направлений. На отдельных участках наши защитники даже смогли перейти в контрнаступление , нанося противнику значительные потери.

Маломуж пояснил, что во время весенне-летней кампании российские войска планируют создать так называемые буферные зоны на территории Сумской и Харьковской областей . Кроме того, враг стремится продвигаться в направлении Славянска , а также контролировать Гуляйпольское направление в Запорожской области .

Несмотря на заявленные планы, у кафиров не хватает сил и ресурсов , чтобы реализовать свои намерения. Силы обороны Украины активно сдерживают врага, нанося удары по его резервам , пусковым площадкам для запуска дронов и по живой силе подтягивающегося к фронту противника. Эти действия позволяют нейтрализовать наступательные операции россиян еще на начальном этапе.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что весенняя наступательная кампания врага уже провалилась, а попытки агрессора начать полноценное наступление весной не увенчались успехом.

За март наши защитники уничтожили около 34 тысяч оккупантов с помощью дронов , а еще более 1000 россиян ликвидированы артиллерией и другим оружием . С начала контрнаступательных действий на Юге Украины было освобождено около 480 квадратных километров территории , а активные действия Сил обороны происходят на стыке Запорожской и Днепропетровской областей .

По состоянию на 5 апреля потери России на фронте превысили 1,3 млн. личного состава , а украинские защитники уничтожили более 11 800 танков , 24 350 боевых бронированных машин , почти 39 440 артиллерийских систем и другую технику противника.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские оккупационные силы завершили этап подготовки к очередной масштабной атаке по территории Украины. По информации мониторинговых ресурсов, в частности канала "Ерадар", противник заранее накопил значительный арсенал средств воздушного поражения и разместил их на определенных стартовых позициях.