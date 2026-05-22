Наступление из Беларуси: назван важный фактор, способный вызвать кардинальные изменения
Наступление из Беларуси: назван важный фактор, способный вызвать кардинальные изменения

В настоящее время с территории Беларуси не исключены отдельные пограничные провокации с участием диверсионно-разведывательных групп

22 мая 2026, 14:00
Клименко Елена

На сегодняшний день признаков подготовки России к масштабному наступлению с территории Беларуси нет. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Общественное". По его словам, главным фактором для проведения крупных военных операций остается наличие достаточных ресурсов, а сейчас Россия не демонстрирует необходимый уровень концентрации сил у украинской северной границы.

Эксперт отметил, что ни украинская разведка, ни пограничные службы, ни международные партнеры не фиксируют значительное накопление российских войск или техники на территории Беларуси. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в приграничных районах Брянской области РФ. Это свидетельствует об отсутствии подготовки к широкомасштабной наступательной операции в ближайшее время.

В то же время Селезнев не исключает отдельных провокаций вблизи границы. Речь идет прежде всего о возможной деятельности диверсионно-разведывательных групп или небольших штурмовых подразделений. Подобные инциденты периодически происходят на границе в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, однако они не имеют стратегического масштаба и часто даже не попадают в официальные сведения Генштаба.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что Беларусь продолжает развивать военную инфраструктуру вблизи украинской границы. В частности, строятся дороги, площадки для артиллерии и элементы полигонной базы. По мнению Селезнева, это может свидетельствовать о подготовке к потенциальным сценариям в будущем, хотя нет признаков немедленной угрозы.

Он также напомнил, что при наступлении на Киев в 2022 году Россия задействовала около 40 тысяч военных, однако даже этого оказалось недостаточно для успеха. Теперь, по оценкам эксперта, для повторения попытки противнику понадобилась бы группировка в несколько сот тысяч человек вместе с техникой, вооружением и логистическим обеспечением.  

Селезнев подчеркнул, что значительная часть российских ресурсов уже задействована на востоке и юге Украины, где продолжаются активные боевые действия. Именно поэтому, по его мнению, у РФ нет достаточных резервов для создания новой масштабной угрозы с северного направления.

"Комментарии" уже писали, что Силы обороны Украины совершили очередную операцию против нефтеперерабатывающей инфраструктуры Российской Федерации, нанеся удар по объекту в Ярославле. Об этом в своем сообщении в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
