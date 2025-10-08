Напряженность только усилится: стало известно, что подготовил Путин на ближайшие полгода

В ближайшие месяцы страна-оккупант Россия постарается добиться заметного продвижения на фронте и активизирует ракетные и беспилотные удары. В целом напряженность на международной арене возрастет, а Кремль под руководством Владимира Путина будет и дальше использовать демонстративные жесты в отношении Дональда Трампа и попытаться запугать Запад. Такую оценку дал бывший дипломат Борис Бондарев.

Фото: из открытых источников

По его словам, сценарий действий Москвы радикально не изменится – план эскалации остается неизменным.

"Они будут стремиться пробить оборону, усилится применение ракет и беспилотников. Вероятно, перед наступлением зимы снова будут атаковать энергетическую инфраструктуру, чтобы создать гуманитарное давление", — предупредил Бондарев.

Он добавляет, что Запад и дальше будут подвергаться информационным и дипломатическим угрозам, но кардинальных нововведений в поведении РФ эксперт не ожидает — будет меняться только интенсивность действий.

Бондарев также убежден: главная цель Кремля остается неизменной – добиться "победы". Путин, по его мнению, все еще настроен на разгром Украины и задался целью ее ликвидации как политического субъекта. Если прямое разгромное столкновение на поле боя не дает результата, РФ будет искать обходные пути — удары по тылу, атаки на инфраструктуру и другие меры, которые должны ослабить сопротивление.

Эксперт сравнивает подходы Москвы и Запада: у России четкая и агрессивная цель — сломить противника, тогда как у западных столиц отсутствует одна определенная установка "победить". Это, по мнению Бондарева, подталкивает Кремль к дальнейшим попыткам демонстрации силы, чтобы доказать, что Запад не способен эффективно противодействовать. Несмотря на то, что ситуация для России усложняется, ее адаптация позволяет продолжать наступательные действия, а уровень угрозы и напряжения будет расти.

