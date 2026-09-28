"Нам точно не сказали "нет"": дипломат ошеломил решением Трампа, которое изменит войну в пользу Украины



















Украина продолжает добиваться от США возможности более широко использовать спутниковые технологии Starlink для операций против российских целей. Этот вопрос, в частности, снова поднимался во время контактов президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Американская сторона дала понять, что вопрос использования Starlink во многом зависит от Илона Маска. Дипломат Роман Бессмертный обратил внимание на немаловажную деталь: Киев не получил категорического отказа Вашингтона. По его мнению, это оставляет возможность для дальнейших переговоров.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Обратите внимание, его спрашивают: какая помощь обещана Америкой? Он говорит, что рад тому, что не сказали "нет". И дальше говорит: это задача наших работать дальше, вести диалог. Мы не говорим "нет", идите, проговаривайте с ними, проговаривайте с нами. Шанс есть. Если мы говорим об Abrams, о F-16, начиналось все с того же: не говорили "нет", но и не говорили "да". Дальше проходило время — и весь этот вопрос решался. Здесь будет точь-в-точь так", — отметил Бессмертный.

Дипломат также прокомментировал санкционное давление США на Россию. По его мнению, принятые законодательные механизмы создают для Трампа дополнительные политические ограничения в отношениях с Москвой.

"Если бы Дамоклов меч когда-нибудь в жизни упал, то самой легенды о Дамокловом мече не было бы. То есть, он не падает. Принятие и подписание этого закона – это уже факт использования его и не более того. Вряд ли Трамп дальше пойдет в этой ситуации. Трагедия в том, что закон почти обязывает президента использовать такой механизм. Но Трамп не может его использовать", – заявил дипломат.

Портал "Комментарии" уже писал, что вопрос возможного прекращения Украиной ударов по российской инфраструктуре остается одним из ключевых в дискуссии о потенциальном энергетическом перемирии. Дипломат Роман Бессмертный считает, что Киев не готов соглашаться на односторонние ограничения, если Россия продолжает наносить удары по Украине. По его словам, именно вопрос взаимности может стать одним из главных в ходе дальнейших переговоров.