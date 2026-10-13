"Нам не откроют склады с оружием": эксперт сделал жесткое заявление о провале Украины по Трампу



















Результаты промежуточных выборов в Конгресс США могут ограничить возможности президента Дональда Трампа влиять на политику в отношении Украины и России. В то же время, даже вероятная потеря республиканцами контроля над одной или обеими палатами американского парламента не будет означать автоматического увеличения военной помощи Киеву. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

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По оценке эксперта, изменение баланса сил в Конгрессе может усложнить продвижение решений, противоречащих интересам Украины, а также ограничить возможности Белого дома давить на Киев. Однако украинским властям не стоит воспринимать выборы как гарантию быстрых позитивных изменений. Даже при ослаблении политических позиций Трампа придется и дальше работать с Вашингтоном и развивать сотрудничество с европейскими союзниками.

"С Трампом мы находимся, по моему мнению, в ситуации, когда нужно быстро бежать, чтобы стоять на месте. То есть мы постоянно должны прилагать усилия, чтобы просто не допустить ухудшения ситуации для Украины. И это не значит, что после промежуточных выборов все автоматически изменится в нашу пользу", – объяснил Саакян.

В то же время Саакян предостерегает от завышенных ожиданий последствий промежуточных выборов. Даже если позиции республиканцев в Конгрессе ослабеют, это само по себе не будет гарантировать пересмотр американской политики по поставкам вооружения Украине. Изменения могут касаться, прежде всего, способности Трампа принимать и продвигать отдельные решения.

"Изменения, которые могут произойти, они не в том, что у нас послезавтра нам откроют склады с оружием. Не стоит ожидать, что результаты выборов сразу же решат все проблемы Украины. Речь идет скорее о возможном ограничении политических возможностей Трампа, а не об автоматическом изменении курса Вашингтона", — подчеркнул Саакян.

Портал "Комментарии" уже писал , что предложенное с участием президента США Дональда Трампа энергетическое перемирие может оказаться неравноценным для Украины и России, если его условия будут ограничивать действия только одной стороны. Политолог Олег Саакян обратил внимание на противоречия в подходе к прекращению ударов по энергетическим объектам и объяснил, почему такая инициатива не обязательно гарантирует реальную деэскалацию.