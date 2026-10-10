Наконец-то свершилось: какую важную амуницию для F-16 от Финляндии получит Украина

В ближайшие дни Украина получит от Финляндии амуницию для F-16, необходимую для сбивания реактивных "Шахедов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Особенно благодарен за пакет поддержки для нашей защиты неба. На днях получим амуницию для F-16. Это то, что сейчас обеспечивает сбивание реактивных "Шахедов", — сообщил президент.

Лидеры также обсудили российские удары по Украине и дополнительный доход России от экспорта нефтепродуктов.

"Готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в сложившихся обстоятельствах", — добавил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Нидерланды намерены помочь Украине с обслуживанием истребителей F-16, поставками запчастей и боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр страны Роб Йеттен после разговора с Владимиром Зеленским.

По словам главы правительства Нидерландов, стороны обсудили проблемы, с которыми сталкивается украинская авиация. В частности, Киев испытывает нехватку технического обслуживания и комплектующих, необходимых для поддержания самолетов в боеготовом состоянии.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские истребители F-16 столкнулись с серьезной проблемой — нехваткой ракет класса "воздух — воздух", необходимых для перехвата российских воздушных целей. В некоторых случаях дефицит вооружения заставляет пилотов во время боевых вылетов использовать бортовые пушки вместо ракет. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).



