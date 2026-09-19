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Наконец-то найден способ для борьбы с реактивными «Шахедами»: Зеленский сделал заявление

Военная контрразведка СБУ впервые продемонстрировала поражение российского реактивного беспилотника на высокой скорости

19 сентября 2026, 15:50
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Кравцев Сергей

В Украине разработали новый беспилотник-перехватчик, способный противодействовать российским реактивным ударным дронам. Один из таких аппаратов уже успешно применили в боевых условиях – военная контрразведка Службы безопасности Украины показала поражение российского реактивного "Шахеда" в воздухе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

Наконец-то найден способ для борьбы с реактивными «Шахедами»: Зеленский сделал заявление

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По его словам, новый перехватчик был создан специально для борьбы с угрозой, которую представляют реактивные беспилотники России.

Глава государства отметил, что речь идет не только об экспериментальной разработке. Новый дрон уже прошел испытание реальным применением и продемонстрировал способность уничтожать воздушные цели на большой скорости.

Зеленский также поблагодарил инженеров, разработчиков, производителей оружия и привлеченных специалистов, которые работают над созданием средств противодействия реактивным "Шахедам".

По словам президента, сейчас в Украине существует несколько разработок, эффективность которых уже подтверждена непосредственно на поле боя. Власти намерены перейти от отдельных успешных перехватов к системному применению таких средств.

Главная проблема заключается в скорости новых российских беспилотников. Реактивные аппараты способны двигаться значительно быстрее традиционных ударных дронов, что сокращает время на их обнаружение и перехват. Это создает дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Именно поэтому Украина пытается развивать отдельный класс беспилотников-перехватчиков, способных быстро реагировать на появление воздушной цели и уничтожать ее до удара по объекту.

Зеленский заявил, что следующим этапом должно стать масштабирование производства. Киев стремится обеспечить постоянное использование новых перехватчиков и увеличить их количество.

Таким образом, Украина фактически вступает в новую технологическую гонку с Россией: Москва ускоряет и усложняет свои воздушные атаки, а Киев ищет более быстрые и дешевые способы их отражения.

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