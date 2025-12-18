logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Наибольший позор и унижение": озвучено громкое заявление об историческом поражении Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Наибольший позор и унижение": озвучено громкое заявление об историческом поражении Путина

Россия ведет локальные тактические действия и террор против гражданского населения, демонстрируя якобы способность наступать

18 декабря 2025, 15:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью для "Главреда" подчеркнул, что Россия прекратит войну только после полного истощения и потери стратегической инициативы на поле боя. По его оценке, потери и результаты боевых действий совершают эту войну настоящим позором для РФ.

"Наибольший позор и унижение": озвучено громкое заявление об историческом поражении Путина

Фото: из открытых источников

По словам Коваленко, российские войска по большинству направлений продолжают наступательные действия и приобретают территории, но темпы их продвижения остаются медленными. К концу 2025 г. они, вероятно, будут контролировать около 4100-4200 кв. км.

Россия теряет человеческий ресурс и потенциал. Погибло более миллиона россиян, при этом ежемесячно они захватывают всего 200-300 кв. км, максимум 500 кв. км", – заметил эксперт.

Коваленко привел примеры неудачных операций: "Русские войска могут ползти, но мы видели их провалы на Доброполье и под Купянском, где инфильтрация была полностью сорвана, а продвижение тормозится по другим направлениям. Покровск до сих пор не захвачен, хотя оккупанты объявили его окруженным. Бои там продолжаются в центральных районах города".

Он добавил, что попытки штурмовать города растягиваются на полгода и даже больше, что свидетельствует об огромных потерях России.

"Ни Россия, ни Советский Союз, ни Российская империя не знали таких поражений, таких потерь и такого позора в войнах, в которых участвовали. Пропорции потерь, захваченных территорий и результатов – это абсолютный позор и унижение России", – подытожил Коваленко.

Как уже писали "Комментарии", находящиеся в Украине в статусе военнопленных военные из армии России записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Их послание приурочено к ежегодной "прямой линии", которую глава Кремля проведет в пятницу, 19 декабря, отвечая на вопросы волнующих, по его мнению, граждан.



