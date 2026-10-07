Российские войска пока не имеют Харькова среди главных приоритетов на фронте. Активность окупантов на севере Харьковской области может носить отвлекающий характер, в то время как основные усилия армия РФ сосредотачивается на Донбассе, в частности в районе Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью заявил командир батальона беспилотных систем 151 отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

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По его словам, нынешние действия россиян вблизи Харьковщины не следует автоматически воспринимать как подготовку к штурму областного центра.

"Думаю, что сейчас врага интересует не Харьков, а именно Славянско-Краматорская агломерация. Там россияне сосредоточили основные усилия, у них периодически случаются определенные успехи", — отметил военный.

В то же время командир допускает, что создание и удержание плацдармов на севере области может преследовать тактические цели. Речь идет о попытке заставить украинское командование опрокидывать дополнительные силы на другие участки фронта.

"Возможно, плацдармы создаются для того, чтобы оттянуть украинские войска из других участков фронта. Но на нашем направлении у них ничего не получится. Здесь очень устойчивая и слаженная линия обороны", — отметил Лука.

По его словам, Москва также активно использует информационный эффект вокруг Харьковщины. Таким образом, Кремль может пытаться создавать впечатление более масштабного наступления, чем есть на самом деле, и одновременно оказывать психологическое давление на Украину.

Портал "Комментарии" уже писал , что призывы к масштабным уступкам России могут создать для Украины серьезные риски, поскольку Кремль не демонстрирует готовности отказываться от ключевых требований. На этом фоне любые договоренности, предполагающие односторонние уступки Киева, могут ослабить позиции Украины на предстоящих переговорах. Такое мнение высказал дипломат Владимир Огрызко.