Началось ли перемирие Украины и РФ: появились новые детали после слов Трампа

Заявление Дональда Трампа о якобы договоренности Украины и России прекратить удары по энергетической инфраструктуре оказалось преждевременным. По информации журналиста Financial Times Кристофера Миллера, окончательного соглашения между Киевом и Москвой пока нет.

Началось ли перемирие Украины и РФ

Трамп ранее заявил в своей соцсети Truth Social, что Украина и Россия согласились взаимно не атаковать энергетические объекты.

"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась делать так же!" – написал американский президент.

Однако источники Миллера в Киеве утверждают, что переговоры по такой договоренности еще продолжаются. По их словам, некоторые наработки действительно существуют, но стороны пока не имеют финального документа, а ключевые детали остаются неопределенными.

"Трамп поспешил: моя информация от людей в Киеве состоит в том, что что-то в процессе разработки, но они предупреждают, что нет окончательного соглашения. Детали неясны", — заявил Миллер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил Трампу по поводу перемирия с РФ и назвал одно условие. По его словам, Киев готов поддержать такую договоренность, однако ждет от партнеров гарантий ее реального выполнения Россией. Зеленский отметил, что Украина сомневается в готовности России соблюдать подобные договоренности. Кроме того, президент Украины предлагает остановить удары не только по энергетике, но и включить в список порты, логистику, склады и прочее.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал сроки возобновления мирных переговоров с Россией.