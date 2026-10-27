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На Западе жестко разнесли миф о "непобедимости" РФ: Путину открыли глаза на катастрофические события

Глава польского МИД считает представление о постоянных победах России мифом и привел исторические примеры, которые, по его мнению, опровергают тезис о непобедимости Кремля.

27 октября 2026, 11:30
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Клименко Елена

На Западе распространился миф о том, что Россия всегда побеждает, однако история свидетельствует об обратном. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время общения с журналистами на мероприятии Igrzyska Wolności 2026 года.

На Западе жестко разнесли миф о "непобедимости" РФ: Путину открыли глаза на катастрофические события

Фото: из открытых источников

По словам польского дипломата, представление о якобы постоянной победности Москвы не соответствует историческим фактам. Россия неоднократно терпела военные и политические поражения, а течение нынешних и будущих противостояний не обязательно будет таким, как ожидают в Кремле.

"На Западе успешно укоренился миф о том, что Россия всегда побеждает. Но все не всегда складывается в ее пользу", — подчеркнул Сикорский.

В качестве примеров он привел Крымскую войну 1853–1856 годов, в которой Российская империя потерпела поражение от коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинского королевства. Также министр упомянул проигрыш России в войне с Японией 1904-1905 годов.

Среди других исторических неудач Москвы Сикорский назвал выход России из Первой мировой войны после революции, неудачный поход Красной армии в Польшу, советскую войну в Афганистане и завершение холодной войны, которое он трактует как стратегическое поражение СССР.

"Они проиграли Крымскую войну. Они проиграли войну с Японией. После Первой мировой войны они ушли, поджав хвост. Они проиграли вторжение в Польшу. Они проиграли в Афганистане. И они проиграли холодную войну", — заявил глава польского МИД.

Портал "Комментарии" уже писал , что после российского удара по университетскому кампусу количество пострадавших возросло до 12. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении атак на энергетику, логистику и городскую инфраструктуру и отметил необходимость своевременных поставок ракет для ПВО.



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