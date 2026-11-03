logo

BTC/USD

76987

ETH/USD

2263.5

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе удивили заявлением о "приятных новостях" для Украины: какой большой пакет оружия получит Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе удивили заявлением о "приятных новостях" для Украины: какой большой пакет оружия получит Киев

Союзники прилагают усилия, чтобы ускорить поставки этих ракет Украине

3 ноября 2026, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нидерланды вместе с союзниками ищут возможность ускорить передачу Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot . Речь идет о большом пакете вооружения, финансирование которого обеспечат европейские партнеры.  

На Западе удивили заявлением о "приятных новостях" для Украины: какой большой пакет оружия получит Киев

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила министер обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус в соцсети X. Она анонсировала положительные новости по продвижению этой договоренности.

"Приятные новости: мы еще на шаг приблизились к одобрению большого пакета ракет для Patriot для Украины. Его будут финансировать европейские средства и союзники. Министерство обороны вместе с партнерами изучает способы ускорить поставки", — написала глава оборонного ведомства.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина в среднем получает около 12 противобаллистических ракет ежемесячно. Таких объемов недостаточно для полного покрытия потребностей украинской противовоздушной обороны.

30 октября США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot. Примерная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов.

Закупка профинансируется за счет взносов Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также украинских средств, привлеченных благодаря кредиту Европейского Союза. Американское финансирование этого соглашения не предусмотрено.

В то же время, быстрого поступления всего заказанного вооружения ожидать не стоит: по предварительным оценкам, поставки ракет могут начаться только через несколько лет.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия расширяет арсенал беспилотников и пытается увеличить количество реактивных дронов, применяемых для ударов по Украине. В то же время оккупанты меняют географию атак, все чаще направляя воздушные цели на западные регионы и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости