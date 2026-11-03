На Западе удивили заявлением о "приятных новостях" для Украины: какой большой пакет оружия получит Киев

Нидерланды вместе с союзниками ищут возможность ускорить передачу Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot . Речь идет о большом пакете вооружения, финансирование которого обеспечат европейские партнеры.

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Об этом сообщила министер обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус в соцсети X. Она анонсировала положительные новости по продвижению этой договоренности.

"Приятные новости: мы еще на шаг приблизились к одобрению большого пакета ракет для Patriot для Украины. Его будут финансировать европейские средства и союзники. Министерство обороны вместе с партнерами изучает способы ускорить поставки", — написала глава оборонного ведомства.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина в среднем получает около 12 противобаллистических ракет ежемесячно. Таких объемов недостаточно для полного покрытия потребностей украинской противовоздушной обороны.

30 октября США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot. Примерная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов.

Закупка профинансируется за счет взносов Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также украинских средств, привлеченных благодаря кредиту Европейского Союза. Американское финансирование этого соглашения не предусмотрено.

В то же время, быстрого поступления всего заказанного вооружения ожидать не стоит: по предварительным оценкам, поставки ракет могут начаться только через несколько лет.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия расширяет арсенал беспилотников и пытается увеличить количество реактивных дронов, применяемых для ударов по Украине. В то же время оккупанты меняют географию атак, все чаще направляя воздушные цели на западные регионы и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап.