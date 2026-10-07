На Западе ошеломили новой плохой новостью для Украины: к чему готовиться до конца года

Всемирный банк ухудшил оценку перспектив украинской экономики в ближайшие годы. В частности, прогноз роста ВВП Украины в 2027 году снижен с 4% до 1,5%. Одной из главных причин такого пересмотра стало предположение, что активные боевые действия могут продолжаться в течение всего следующего года.

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Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка "Экономический обзор Европы и Центральной Азии". Ранее финансовая организация рассчитывала на завершение войны до конца 2026 года, однако теперь оценивает перспективы гораздо более сдержанно.

По обновленному прогнозу, в 2026 году украинская экономика вырастет всего на 1,2%. Это станет самым низким показателем за последние четыре года. В 2027 году ожидается незначительное ускорение — до 1,5%. В то же время, на 2028 год Всемирный банк прогнозирует рост ВВП уже на 3%.

Существенным фактором давления остаются российские атаки на критическую инфраструктуру. Разрушение предприятий, складов, портов и транспортных объектов не только напрямую вредит производству, но и создает дополнительные проблемы для экспорта.

Отдельным вызовом остаются дефицит рабочей силы и высокая стоимость энергоресурсов. На экспортные возможности также влияют проблемы с доступом к европейским рынкам и ухудшение ситуации в Черном море.

В то же время аграрный сектор демонстрирует неоднозначную динамику. К началу сентября в Украине собрали 32 млн. тонн зерновых — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако экспорт зерна сократился на 14%.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что у российских войск пока нет Харькова среди главных приоритетов на фронте. Активность окупантов на севере Харьковской области может носить отвлекающий характер, в то время как основные усилия армия РФ сосредотачивается на Донбассе, в частности в районе Славянско-Краматорской агломерации.