На Западе объяснили, как Путин выбивает у Украины главный "козырь" в войне

Российские ударные беспилотники с реактивными двигателями создают новую угрозу для украинской противовоздушной обороны. Как пишет Atlantic Council, появление таких аппаратов в небе над Киевом и другими городами усилило давление на украинские силы и заставило разработчиков искать более дешевые и эффективные способы перехвата.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, реактивные дроны более чем вдвое быстрее прежних моделей и оснащены технологическими усовершенствованиями, повышающими точность наведения. Это сокращает время на обнаружение и уничтожение целей и затрудняет работу средств ПВО. Анализ обломков сбитых беспилотников, на который ссылается издание, выявил компоненты иностранного производства, в том числе из Китая, Германии и США.

Atlantic Council утверждает, что российские беспилотники используются для атак на широкий спектр объектов – от жилых домов и больниц до энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Пока Украина вынуждена задействовать истребители, применяя ракеты "воздух – воздух" и бортовые пушки. Однако такой способ перехвата обходится дорого и может оказаться слишком затратным при дальнейшем увеличении числа атак.

Дополнительную проблему создает перспектива расширения российского производства. По данным издания, анализ спутниковых снимков указывает на перенос части производственных мощностей под землю, что затрудняет их обнаружение и уничтожение. Украина также заявляла, что Россия передала чертежи реактивных беспилотников Северной Корее.

Новая угроза может иметь последствия далеко за пределами Украины. Киев стремился превратить накопленный опыт борьбы с беспилотниками в преимущество на международном рынке оборонных технологий. Ранее Украина предлагала помощь странам Персидского залива в противодействии иранским дронам и заключала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Теперь, предупреждает Atlantic Council, развитие российских реактивных аппаратов может осложнить эти планы. Странам Европы, США, Канаде и Японии также необходимо искать эффективные способы защиты от подобных систем.

Одним из перспективных направлений аналитики считают инвестиции в разработку и совместное производство более дешевых перехватчиков. От того, насколько быстро Украина сможет внедрить такие решения, во многом будет зависеть устойчивость ее противовоздушной обороны.

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