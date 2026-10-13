

















В Украине обостряются проблемы с государственными финансами: задерживается возмещение НДС бизнеса, не хватает средств на строительство укрытий, а часть бюджетных платежей, по словам политолога Виктора Бобиренко, фактически остановлена. В то же время, государство продолжает финансировать телемарафон "Единые новости". Эксперт подверг критике бюджетные приоритеты власти и предупредил о рисках для финансовой стабильности страны.

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По словам Бобиренко, после 26-дневного перерыва Верховная Рада возобновила пленарную работу, однако проблемы с финансированием государственных нужд остаются. Он обратил внимание на ситуацию с бюджетными выплатами, в частности, на задержки возврата налога на добавленную стоимость предпринимателям и недостаточное финансирование строительства укрытий.

"Ситуация контролируемая", — такую оценку, по словам политолога, озвучил министр финансов.

Однако сам Бобиренко считает, что реальное положение дел вызывает серьезную обеспокоенность.

"Остановлено возмещение НДС для бизнеса. Постройка укрытий не финансируется на 92%. Нет зарплат военным", — заявил эксперт, описывая проблемы, которые, по его словам, возникают с финансированием.

Отдельно политолог обратил внимание на расходы по телемарафону и иновещанию. По его данным, только на создание контента для "Единых новостей" заключили соглашения более чем на 100 млн грн, а общие годовые расходы на соответствующие медийные проекты он оценивает примерно в 3,5 млрд грн. Бобиренко считает, что в условиях бюджетных трудностей власти должны пересмотреть приоритеты, учитывая потребности обороны и защиты населения.

Еще одним важным вопросом эксперт назвал принятие законов, необходимых для дальнейшего международного финансирования. Речь идет, в частности, об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц и присоединении Украины к европейской платежной системе SEPA.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более сотни средств поражения, среди которых реактивные беспилотники, баражирующие боеприпасы и баллистические ракеты. В Харькове в результате удара по жилому дому погибли четыре человека, еще 41 человек получил ранения.