На Украину полетят десятки тысяч опасных дронов: озвучено тревожное заявление о новом успехе РФ

Россия делает ставку на массовое производство дешевых реактивных ракет и беспилотников, пытаясь усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Для этого страна-агрессор привлекает несколько конструкторских бюро и распределяет производство между разными предприятиями, заявил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

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По словам эксперта, Россия стремится выйти на производство десятков тысяч бюджетных реактивных средств поражения каждый год. Рассредоточение производства должно снизить последствия возможных украинских ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса.

"Они пытаются делать диверсификацию и производить на разных предприятиях для того, чтобы в случае наших атак по производству нам было тяжело нанести существенное поражение. Россияне делают ставку на будущее — на скорость, понимая, что масштабирование нами ракетных перехватчиков — это только вопрос времени", — пояснил Бескрестнов.

Среди новых российских разработок и модификаций он назвал Бандероль, Герань-Т, Дан-Т, Дан-М, Е-71, ракету Филин и новую модификацию Герань-5КС.

Отдельный вызов для Украины – экономическое неравенство между стоимостью средств нападения и их перехват. По приведенным экспертам оценкам, обычный "Шахед" стоит около 100 тысяч долларов, а реактивная версия – примерно 130 тысяч. В то же время, ракета для системы ПВО может стоить от 300 тысяч до миллиона долларов.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп может столкнуться с нехваткой действенных рычагов влияния на Кремль, чтобы добиться прекращения войны на условиях, приемлемых для Украины. В таких обстоятельствах Вашингтон может попытаться усилить давление на Киев, добиваясь от украинской власти уступок, считает политический обозреватель Виталий Портников.