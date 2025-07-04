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На Patriot полагаться напрасно: стало известно, снесет ли Россия Киев и что срочно следует делать

Несмотря на ухудшение ситуации с ПВО, она не более критична, чем шесть месяцев назад

4 июля 2025, 09:20
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Клименко Елена

Прекращение поставок оружия из США вынуждает Украину искать альтернативные пути для усиления обороны. Недавние слова волонтера Марии Берлинской о вероятном росте воздушных ударов по Киеву и другим городам из-за дефицита ракет для противовоздушной обороны вызвали беспокойство среди населения. При этом военные эксперты призывают сохранять спокойствие и действовать благоразумно.

На Patriot полагаться напрасно: стало известно, снесет ли Россия Киев и что срочно следует делать

Фото: 24 Канал

В частности, военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что паника сейчас точно не поможет и напомнил, что Украина уже сталкивалась с ограничениями в поставках вооружения раньше, и нынешняя ситуация хоть и ухудшилась, но не является критической по сравнению с полугодовой давностью. Россия продолжает наносить воздушные удары, и это является элементом постоянного давления, направленного на принуждение Украины к переговорам на условиях Кремля.

"Путин ведет себя подобно персонажу из басни Крылова — пока слушает пустые обещания, продолжает наступление и наносит ракетные удары по мирным городам", — добавляет Романенко.

Относительно запасов ракет для систем Patriot, эксперт уверяет, что у Украины есть определенный резерв, поэтому сейчас угроза полного уничтожения Киева маловероятна. Массированные атаки возможны, но страна не беззащитна.

Если США будут блокировать поставки оружия от других партнеров, это будет свидетельствовать об их скрытой поддержке Кремля.

Кроме систем Patriot, задержки в военной помощи США затронули артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, переносные зенитные комплексы Stinger и ракеты GMLRS для HIMARS.

В этой сложной ситуации Украина должна максимально полагаться на свои силы. Романенко призывает к полномасштабной мобилизации, переводу экономики на военные рельсы и адаптации законодательства к условиям войны.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Юрий Касьянов утверждает, что не помнит ни одного случая, когда США перестали помогать стране, борющейся с агрессивной и жестокой империей, и эта страна смогла бы выстоять без их поддержки.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/ne-chekayemo-na-patriot-chy-zmoze-rf-znesty-kyyiv-i-iak-ukrayina-zakhyshchatyme-nebo-vid-raket-ta-droniv-2863049.html
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