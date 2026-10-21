На что на самом деле толкают Зеленского: Гордон поразил жестким сценарием

Мирные переговоры о завершении войны в Украине снова в топе международной политики. В одном из этапов разработки мирного соглашения принимал участие непосредственно президент Украины Владимир Зеленский. Однако давление президента США Дональда Трампа может быть попыткой принудить Украину к уступкам.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон отметил, что правильно сказала Кая Каллас о попытках Трампа подтолкнуть Зеленского к капитуляции. Трамп, акцентировал, фактически работает вместе с Путиным. Он отметил, что сейчас речь не идет о том, что Украина отдаст часть Донбасса и война закончится. Лидер РФ, напомнил журналист, хочет Донбасс только за то, чтобы переговоры начались.

"Давайте же не обманывать себя и вообще, чтобы нас никто не обманывал. Путин и Лавров, и Песков, и другие говорят о том, что вы отдайте Донбасс, и мы тогда сядем за стол переговоров. И тогда уже поговорим о том, какой будет численность вашей армии, каким будет язык, какая церковь, кто у вас будет президентом и когда будут выборы”, – отметил Гордон.

Этого никогда не будет, заметил он. По его словам, Зеленского толкают на то, чтобы он отдал Донбасс, однако подчеркнул, что это невозможно.

"Он не самоубийца же. Даже если представить себе, что уже нет никаких других вариантов, и я выхожу из худшего. Гипотетически, я в это не верю. У нас есть наша конституция", — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что Конституции четко сказано, что никто не имеет права отдавать нашу территорию. И тот, по его словам, подпишет отказ от части территории, автоматически станет преступником перед украинским законодательством и украинской государственностью.

Сейчас, отметил журналист, они толкают к этому Зеленского — фактически, подытожил он, — к самоубийству.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что Путин готов к переговорам, однако есть нюанс.



