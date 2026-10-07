На чьей стороне "играет" Гончаренко: военный раскрыл неожиданный сценарий

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Кречмаровская Наталия
Громкое заявление народного депутата Алексея Гончаренко о необходимости садиться за стол переговоров и находить пути завершения войны вызвало волну критики. Политику обвиняли в работе и на Москву, и на США.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о сценарии, по которому больше похоже, что Гончаренко "работает" на США.
Стоит упомянуть американский переговорный трек: Черное море, прекращение ударов по энергетике, санкции как часть переговоров, привлечение третьих стран к выполнению договоренностей. В плане, предложенном нардепом, практически такая же логика. Не лозунги, отмечается, а соглашение, гарантии, рычаги давления и конкретные последствия нарушения.
То есть, как пишет военный, это не российская логика ультиматумов. Это гораздо ближе к логике Трампа: договоренность, интересы, гарантии и наказание за срыв.
Однако есть одна проблема, которая перечеркивает даже лучше написанный мирный план. Нет желания Москвы садиться за стол переговоров и говорить о вариантах, а не только выдвигать ультиматумы. И об этом, заключает военный, тоже нужно говорить.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Гончаренко заговорил о мирных переговорах.