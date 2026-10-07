На чьей стороне "играет" Гончаренко: военный раскрыл неожиданный сценарий

Громкое заявление народного депутата Алексея Гончаренко о необходимости садиться за стол переговоров и находить пути завершения войны вызвало волну критики. Политику обвиняли в работе и на Москву, и на США.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал о сценарии, по которому больше похоже, что Гончаренко "работает" на США.

"Алексея Гончаренко настойчиво пытаются записать в "агенты Кремля". Но если посмотреть не на ярлыки, а на его мирный план, то он гораздо больше напоминает подход Вашингтона, чем Москвы", — говорится в сообщении Сазонова.

Стоит упомянуть американский переговорный трек: Черное море, прекращение ударов по энергетике, санкции как часть переговоров, привлечение третьих стран к выполнению договоренностей. В плане, предложенном нардепом, практически такая же логика. Не лозунги, отмечается, а соглашение, гарантии, рычаги давления и конкретные последствия нарушения.

"И именно здесь версия о "плане Кремля" начинает рассыпаться. Кремль требует признания аннексии — у Гончаренко речь идет о фиксации линии контроля без юридического признания оккупированных территорий российскими. Кремль хочет демилитаризации Украины — здесь предполагается сильная украинская армия. Кремль хочет снятия санкций — здесь они снимаются поэтапно и возвращаются в случае нарушения сделки”, — отмечается в сценарии.

То есть, как пишет военный, это не российская логика ультиматумов. Это гораздо ближе к логике Трампа: договоренность, интересы, гарантии и наказание за срыв.

"Добавьте сюда давние контакты Гончаренко с американской и республиканской средой — и "агент Кремля" выглядит совсем странно. Если уж очень хочется искать чье-то влияние, то здесь гораздо логичнее говорить об американском", — говорится в сообщении.

Однако есть одна проблема, которая перечеркивает даже лучше написанный мирный план. Нет желания Москвы садиться за стол переговоров и говорить о вариантах, а не только выдвигать ультиматумы. И об этом, заключает военный, тоже нужно говорить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Гончаренко заговорил о мирных переговорах.